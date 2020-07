Sat.1 spendiert „Promi Big Brother“ Prime-Time-Ausgaben

Anzeige

„Promi Big Brother“ zur besten Sendezeit: In der Woche vor dem Staffelfinale hievt Sat.1 die Reality-Show in die Prime Time.

In Woche drei ab Montag, 24. August, geht „Promi Big Brother“ täglich schon um 20.15 Uhr auf Sendung. Bereits ab Freitag, 7. August lädt Big Brother seine neuen Bewohner ein. Mit den großen Prime Time-Shows freitags und montags und Aufwertung seitens Sat.1 in der Finalwoche in die beste Sendezeit wird die Show in diesem Jahr an zehn Abenden in der Prime Time gesendet. Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren die Sendung aus Köln.

Alle Startzeiten im Überblick:

Prime-Time-Shows immer montags und freitags um 20.15 Uhr

Tageszusammenfassungen an allen anderen Wochentagen zwischen 8. und 23. August um 22.15 Uhr (Ende ca. 23.45 Uhr)

Tageszusammenfassungen zwischen 25. und 27. August um 20.15 Uhr (Ende ca. 22.15 Uhr)

„Promi Big Brother“ läuft ab Freitag, den 7. August, bis Freitag, 28. August, live in Sat.1 und auf Joyn.