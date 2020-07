Sat.1 startet mysteriöse neue Quizshows

Anzeige

Noch in diesem Jahr will Sat.1 sein Vorabendprogramm umbasteln. Die ersten Informationen zu zwei neuen Quizformaten sind allerdings im wörtlichen Sinne rätselhaft.

Der Sender hält sich in der ersten Ankündigung bedeckt. Die Pressemitteilung zu den geplanten Shows enthält nämlich lediglich ein Bilder- und ein Kreuzworträtsel. Wer die richtige Lösung erraten hat, weiß, welche zwei „Moderations-Asse“ dabei sein werden.

Aus dem Bilderrätsel ist unschwer zu erkennen, dass offenbar Steven Gätjen einer der beiden Moderatoren sein wird. Moderatorin der zweiten Sendung wird Ruth Moschner sein, wie TV Wunschliste erraten haben will. Titel und genaue Details möchte Sat.1 bald nachreichen, heißt es in der Pressemitteilung.

Bekannt ist bisher allerdings schon, dass es sich bei einem der beiden Formate um eine Adaption von „5 Gold Rings“ handeln soll. In der Sendung müssen Kandidaten Fragen beantworten, indem sie Goldringe auf ein riesiges, unvollständiges Bild an die gesuchte Stelle legen müssen. In jeder Runde werden die Ringe kleiner. Bisher läuft „5 Gold Rings“ bereits unter anderem in den Niederlanden, Großbritannien und in Thailand.