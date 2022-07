Schauspieldebüt von Stefanie Hertel bei „Dahoam is Dahoam“

Anzeige

Gastrolle für Stefanie Hertel als prominenter Besuch bei dei bayerischen Daily Soap „Dahoam is Dahoam„. Das erste Mal steht die Schlagersängerin und TV-Moderatorin in einer Schauspielrolle vor der Kamera.

Anzeige

Seit dem Start am 8. Oktober 2007 und bald 3.000 Folgen ist „Dahoam is Dahoam“ ein Dauerbrenner und zugleich die erfolgreichste tägliche Vorabendserie in Bayern. Bundesweit verfolgen mehr als eine Million Zuschauer die Episoden aus dem fiktiven bayerischen Dorf Lansing, die montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen und vorab in der Mediathek zu sehen sind. Das 15-jährige Jubiläum der Sendung wird im Herbst 2022 vielfältig und ausgiebig auch im Programm gefeiert.

„Dahoam is Dahoam“ feiert sein 15-jähriges Jubiläum

In ihrer Gastrolle taucht Stefanie Hertel unverhofft in Lansing auf und konkurriert mit der Lansinger Braumeisterin Kathi (gespielt von Carina Dengler). Dafür stand sie am Dienstag, den 28. Juni, einen Tag lang im Seriendorf Lansing bei Dachau vor der Kamera. Ausgestrahlt wird die Episode am 26. September im Rahmen des Programms zum 15-jährigen Jubiläum von „Dahoam is Dahoam“.

„In Bayern bin ich seit vielen Jahren dahoam, der Chiemgau ist mir zur zweiten Heimat geworden. Deshalb freut’s mich auch, bei ‚Dahoam is Dahoam‘ dabei zu sein – und meine Schauspiel-Premiere vor der TV-Kamera zu feiern.“, so Stefanie Hertel zu ihrem zu ihrem Gastauftritt.

Quelle: BR

Bildquelle: df-dahoam-is-dahoam: ARD-Foto