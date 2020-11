Schlechteste Quote seit 20 Jahren für Länderspiel: Trödelshow schlägt Fußball

Anzeige

Das Interesse an Live-Übertragungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt weiter ab und erreicht einen neuerlichen Tiefpunkt. Horst Lichter freut es wiederum.

Lediglich 5,42 Millionen Menschen verfolgten am Mittwochabend im Durchschnitt bei RTL das 1:0 gegen Tschechien. Das ergab einen Marktanteil von 18,2 Prozent. Das ist nach Angaben von RTL, ARD und ZDF seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

Beliebter als Joachim Löws Auswahl war am Mittwochabend Horst Lichter, der mit „Bares für Rares“ der Primetime-Sieger war. Durchschnittlich 5,45 Millionen Menschen schauten lieber die – nahezu parallel laufende – Trödelshow im ZDF als die Nationalmannschaft.

Das bisher schlechteste Ergebnis für eine Übertragung der DFB-Auswahl in den Abendstunden waren die 5,82 Millionen TV-Zuschauer beim 3:3 gegen die Türkei Anfang Oktober bei RTL. Der Marktanteil lag damals bei 21,6 Prozent.

Das Primetime-Ergebnis vom Mittwoch war sogar noch schwächer als der Minuswert der 18-Uhr-Übertragung am 26. Mai 2012. Die Übertragung des Testspiels in der Schweiz (3:5) hatten 5,52 Millionen Zuschauer gesehen.