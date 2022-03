Serien-Liebling erhält eigene Folge in Spielfilmlänge – 30 Jahre GZSZ

Anzeige

Die Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“) feiert ihren runden Geburtstag und spendiert ihrem Publikumsliebling eine eigene Folge. Dabei hatte es die erste Folge im Jahr 1992 deutlich schwerer.

Die erste Folge der Serie wurde im Jahr 1992 bei RTL ausgestrahlt. Damals ging es am 11. Mai nach kaum zwei Monaten Drehzeit bereits auf Sendung. Der (Quoten-) Erfolg von „GZSZ“ war zu dieser Zeit noch nicht abzusehen, entwickelte sich anschließend jedoch zu einer festen Größe im Vorabend-Programm.

Lieblings-Bösewicht bei GZSZ

Etwa ein Jahr später, in Folge 185, betrat Schauspieler Wolfgang Bahro in seiner Rolle des Dr. Jo Gerner die Serienbühne. Seitdem entwickelte sich dieser Charakter ebenfalls zu einer festen Größe. Ohne ihn wäre die Sendung in den Augen vieler Fans wohl kaum denkbar.

Für die Jubiläumsfolge am 12. Mai spendiert der Sender ihm daher eine eigene Folge. In Spielfilmlänge taucht die Figur des Dr. Gerner unter und befindet sich auf der Flucht. Dazu der Schauspieler:

„Gerner wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Während er sowohl von der Polizei, als auch von Linostrami und seinen Schergen gejagt wird, versucht er Beweise zu finden, um den wahren Täter zu überführen. Dabei begibt er sich in lebensgefährliche Situationen.“ Die Rolle des Linostrami spielt Schauspieler Matthias Unger

Fans der Serie werden erleichtert sein, dass die Figur der Katrin Flemming (Schauspielerin Ulrike Frank) weiterhin zu Gerner hält. Die beiden Figuren agieren auch in der Jubiläumsfolge von „GZSZ“ als Verbündete. Gerner wird später von Linostrami in die Enge getrieben – wie die Folge ausgeht, erfahren die Zuschauer ab Mai bei RTL.

Gedreht wird die Sendung seit 1995 täglich in Potsdam-Babelsberg, produziert von „UFA Serial Drama“. Von Montag bis Freitag dürfen Fans seit 30 Jahren jeden Tag auf RTL eine neue Folge erwarten – auf „RTL UHD“ sogar in UHD HDR.

