Seriencomeback von „Ein Hauch von Himmel“ startet bei Bibel TV

Bibel TV zeigt ab morgen den 90er Jahre Serienhit unter anderem mit Auftritten von Kirk Douglas, Céline Dion und Roma Downey in der Hauptrolle.

Ein Engel in irdischer Mission: Mit „Ein Hauch von Himmel“ lässt Bibel TV eine Serie aus den Neunzigern auferstehen und schickt einen Engel auf irdische Mission, den Menschen in Not zu helfen. Die Erfolgsserie aus der Feder von John Masius wurde damals nicht nur elfmal für den Emmy und dreimal für den Golden Globe nominiert – sie entwickelte sich durch die Begeisterung der Fans sogar zum US-Serienhit mit neun Staffeln. In Gastrollen sind unter anderen Céline Dion, Kirsten Dunst, Kirk Douglas und Justin Timberlake mit von der Partie.

Engel Monica, gespielt von der britischen Schauspielerin Roma Downey, ist noch in der Ausbildung und schon unterwegs im Auftrag ihrer himmlischen Vorgesetzten Tess (Della Reese) um Menschen in Not zu helfen. Dabei muss sie sich auch mit der dunklen Seite des Lebens befassen, die in Gestalt des Todesengels Andrew in Erscheinung tritt. Früher oder später werden sich die beiden Engel in die Quere kommen…

Ab morgen (21. April) zeigt Bibel TV „Ein Hauch von Himmel“ immer dienstags um 20.15 Uhr jeweils zwei Episoden in Folge. Diese werden jeweils samstags um 15 Uhr wiederholt.