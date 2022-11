Serienversion der Kult-Vampir-Saga „Interview with the Vampire“ im Januar exklusiv bei Sky

Anzeige

Die siebenteilige erste Staffel der Serienversion von „Interview mit einem Vampir“ läuft ab Januar auf dem Streamingdienst Wow und bei Sky.

Anzeige

Die Kult-Vampir-Saga “ Interview with the Vampire“, basierend auf dem Bestseller-Roman von Anne Rice, ist ab 6. Januar immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die siebenteilige Serie verlagert die Story ins New Orleans der Jazz-Ära und thematisiert die homosexuelle Beziehung zwischen Louis und Lestat. Die zweite Staffel wird ebenfalls bei Sky zu sehen sein.

Über „Interview with the Vampire“:

Die Serie basiert auf dem Kultroman von Anne Rice und folgt der epischen Geschichte von Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) über Liebe, Blut und die Gefahren der Unsterblichkeit, die er dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) erzählt. Louis, der sich an den Beschränkungen des Lebens als Schwarzer im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts reibt, kann dem Angebot des verwegenen Lestat de Lioncourt (Sam Reid) nicht widerstehen, der ihm die ultimative Fluchtmöglichkeit bietet: die Aufnahme in seine Vampirgemeinschaft. Doch Louis‘ berauschende neue Kräfte haben einen gewalttätigen Preis, und die Einführung von Lestats neuestem Sprössling, dem Kindervampir Claudia (Bailey Bass), bringt die beiden bald auf einen jahrzehntelangen Pfad der Rache und Sühne.

Die US-Serienschmiede AMC („Mad Men“, „Breaking Bad“, „The Walking Dead“) macht Anne Rice‘ unsterbliche Vampir-Saga „Interview mit einem Vampir“ zur Serie und erzählt sie völlig neu. Ausgehend von diesem Roman entspann Anne Rice seit 1976 ein ganzes Fantasy-Universum. Spätestens seit der Verfilmung mit Tom Cruise und Brad Pitt 1994 gewann der Roman endgültig Kultstatus. Die Serie gibt der Geschichte nicht nur Raum für ihre Zwischentöne, sondern rückt auch die in der Kino-Verfilmung nur angedeutete homosexuelle Beziehung zwischen Louis und Lestat in den Mittelpunkt. Gleichzeitig verlagert sie die Story ins New Orleans der Jazz-Ära und macht Louis vom Besitzer einer Sklaven-Plantage zum schwarzen Geschäftsmann. Selbst als Vampir kämpft „Game of Thrones“-Star Jacob Anderson (der graue Wurm) hier noch mit Rassismus und Ausgrenzung.

Ausstrahlungstermine:

Ab 6. Januar 2023 immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Als Creator, Showrunner und ausführender Produzent fungiert Rolin Jones, der bereits für „Friday Night Lights“ und „Perry Mason“ verantwortlich zeichnete. Mark Johnson („Breaking Bad“, „Better Call Saul“, „Halt and Catch Fire“) ist ebenfalls ausführender Produzent.

Quelle: Sky Deutschland

Bildquelle: df-interview-with-the-vampire: Sky Deutschland