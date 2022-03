ServusTV Deutschland sichert sich American Song Contest

Anzeige

56 Musik-Acts, die für ihren Bundesstaat oder Territorium antreten; acht spektakuläre Live-Shows aus den Universal Studios in LA, moderiert von Rap-Ikone Snoop Dogg und Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson – das ist der American Song Contest.

ServusTV Deutschland zeigt die am 21. März erstmals stattfindende Musikshow ab 29. März dienstags jeweils ab 22.15 Uhr. Für ServusTV wird dabei unter anderem der einst für Österreich beim ESC angetretene Komiker Alf Poier die Shows kommentieren. Die Shows laufen ab Ende März dann wöchentlich um mehrere Tage zeitversetzt zur Originalausstrhalung.

Acht American Song Contest-Shows geplant

Der American Song Contest ist die US-Variante des Eurovision Song Contest und soll, so die Hoffnung von Lizenznehmer NBC, eine der größten Live-Musikshow, die es jemals im TV zu sehen gab, liefern. Die 56 Musik-Acts – für alle 50 US-Staaten, die fünf US-Territorien und die Hauptstadt Washington D.C. – wetteifern dabei darum, wer die meisten Stimmen für Gewinnersong einheimst. Vom etablierten Star über vielversprechende Newcomer bis zu bisher unentdeckten Talenten ist alles dabei. Unter anderem singen für ihre Heimatstaaten: der zweifache Grammy-Gewinner Michael Bolton („How Am I Supposed To Live Without You“), Macy Gray („I Try“), Sisqo („The Thong Song“) und Jewel („Intuition“).

Snoop Dogg und Kelly Clarkson moderieren

Die Live-Shows bestehen aus drei Runden, in denen die Künstler in fünf Qualifikationsrunden, gefolgt von den beiden Halb-Finals und dem ultimativen großen Finale gegeneinander antreten, um den besten, originalen Song des Landes zu bestimmen. Die Moderatoren aller acht Sendungen sind die Siegerin der ersten „American Idol“-Staffel und mehrfache Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson und die seit über 30 Jahren im Musik-Geschäft tätigen Rap-Ikone Snoop Dog (DIGITAL FERNSEHEN berichtete über die Verkündung der Hosts bereits Mitte Februar).