Silbereisen präsentiert heute neue Show „SchlagerXirkus“

Schlagerfans erwartet heute nach wochenlanger Pause von Live-Konzerten eine neue Schlagershow: Beim „SchlagerXirkus“ in Leipzig kehren die Stars zurück in die Manege. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Auch die Schlagerszene musste durch die Corona-Pandemie zurückstecken, Konzerte und Shows sind seit Wochen abgesagt. Nun schafft Florian Silbereisen Abhilfe. Heute Abend, 20.15 Uhr (VPS: 20.14 Uhr), startet „Willkommen im SchlagerXirkus – Stars & Hits in Leipzig!“ beim MDR Fernsehen.

Mit dabei sind Ramon Roselly, Beatrice Egli, Ross Antony, Ute Freudenberg und Andy Borg. Florian Silbereisen führt durch den Abend und will auch für einige überraschende Aktionen sorgen. Auf dem Programm stehen laut MDR ganz viele Schlager zum Mitsingen. Vielleicht lassen sich so die Sorgen und Einsamkeit in Coronazeiten etwas vergessen.

Silbereisens große ARD-Show „Schlagerlovestory – Die total verliebte Frühlingsshow“ aus Halle (Saale) verschob der MDR vom 14. März auf den 6. Juni im Ersten.