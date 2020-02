„Sind Sie schlauer als“ Pocher und Pooth?

Heute Abend können sich die RTL-Zuschauer wieder live mit einem Prominenten messen. Sind Sie in Kategorien wie Sprache, Gedächtnis oder Logik wirklich schlauer als Oliver Pocher?

Nachdem die Zuschauer bereits im November letzten Jahres ihr Wissen gegen Quizmaster Günther Jauch unter Beweis stellen konnten, geht es nun in die zweite Runde. Wie schon beim Auftakt, zeigt RTL die Show als Live-Format um 20.15 Uhr.

Wie funktioniert das Ganze? Mitraten können alle. Und das ganz bequem vom heimischen Sofa aus. Damit die Sendung nicht zu lang geht, wird Oliver Pocher den Test schon vor der Sendung vor laufender Kamera absolvieren. Erst in der Live-Sendung erfährt er dann, wie gut er in den Kategorien Menschenkenntnis, Logik, visuelle Wahrnehmung, Wissen, Orientierung, Gedächtnis und Sprache abgeschnitten hat. Drei weitere Promis treten dann live gegen Oliver Pocher an.

Auch Günther Jauch ist wieder mit von der Partie. Er begleitet die Show als Moderator. In der nächsten Sendung, am 14. Februar, muss sich dann Verona Pooth beweisen.

Heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL, ist aber erst einmal Oliver Pocher dran. Im Nachhinein ist die Folge online bei TV Now verfügbar.