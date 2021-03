Sky angelt sich Doku über Tiger Woods

Anzeige

Tiger Woods ist wohl der berühmteste Golfer der Welt und einer der größten Athleten in der Geschichte des Profisports. Sky zeigt die Doku „Tiger“.

Mit unstillbarem Ehrgeiz und eiserner Disziplin gelang ihm ein beispielloser Aufstieg zum schwarzen Superstar im traditionell weißen Golfsport. Dabei lasteten sowohl die erdrückenden Ansprüche seines Vaters Earl auf ihm als auch die riesigen Erwartungen der Öffentlichkeit, der er von klein auf ausgesetzt war. Affären, Verletzungen, chronische Schmerzen sowie Medikamentenmissbrauch führten privat wie auch sportlich zu einem harten Absturz. Vor zwei Jahren jedoch gelang Woods beim Masters-Turnier in Augusta ein nicht für möglich gehaltenes Comeback. 22 Jahre nach seinem ersten großen Triumph an gleicher Stelle konnte erneut gewinnen und seinen insgesamt 15. Major-Sieg feiern.

Die Regisseure Matthew Heineman und Matthew Hamachek zeichnen mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial sowie Interviews mit Geliebten, Freunden und Weggefährten in einer zweiteiligen HBO-Dokumentation „Tiger“ ein geradezu intimes Porträt der Sportikone Tiger Woods und beleuchten die Hintergründe seines Aufstiegs, seines Falls und auch seines Comebacks.

Zahlreiche Weggefährten von Tiger Woods mit dabei

Neben seinem langjährigen ehemaligen Caddy Steve Williams und Pete McDaniel, einem engen Freund von Tigers Vater Earl, kommen auch Golflegende Sir Nick Faldo und Tigers erste Liebe Dina Parr zu Wort. Ebenso kommt Rachel Uchitel erstmals öffentlich zu Wort, mit der Woods eine Affäre hatte und deren Bekanntwerden den Sex-Skandal um den Ausnahmesportler ins Rollen brachte.

Beide Teile der Doku laufen in deutscher Erstausstrahlung am Montag, den 29. März ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic H – auf Deutsch oder im englischen Originalton. Zusätzlich zeigt Sky auch im Rahmen des „Dein Doku Donnerstag“ auf Sky Sport 1 beide Teile von „Tiger“ – den ersten um 17.30 Uhr und den zweiten dann ab 21 Uhr. Die von HBO produzierte Dokumentation steht mit Sky Q und Sky Go auch auf Abruf zur Verfügung. Im April überträgt Sky Sport außerdem die Masters 2021.

