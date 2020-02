Sky Cinema In Love: Romantik-Sender rund um den Valentinstag

Pünktlich zum Valentinstag zeigt der Pop-up-Channel rund um die Uhr große Liebesgeschichten des Kinos. Mit dabei sind unter anderem „Schlaflos in Seattle“, „Eat, Pray, Love“ und „Titanic“. Aber auch deutsche Liebesfilme sind verfügbar.

Der Valentinstag naht und aus diesem Anlass popt ein neuer Sky Cinema Channel auf: Vom 10. bis 16. Februar zeigt Sky Cinema In Love die geballte Ladung Herzschmerz und Romantik. Mit dabei: „Schlaflos in Seattle“, „Notting Hill“, „Eat, Pray, Love“ und „Was das Herz begehrt“. Deutsche Kino-Hits wie „Das schönste Mädchen der Welt“ laufen dabei exklusiv bei Sky. Die Blockbuster sind auch über Sky Q und Sky Go, sowie mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar. Sky Cinema In Love ersetzt zwischenzeitlich Sky Cinema Emotion.

Tom Hanks und Meg Ryan sind „Schlaflos in Seattle“, Julia Roberts trifft in „Notting

Hill“ auf den smarten Hugh Grant und Matthew McConaughey bekommt es als „Der

Womanizer“ mit seinen Ex-Freundinnen zu tun. Jennifer Lopez angelt sich in „Manhattan Love Story“ als Zimmermädchen den Politiker Ralph Fiennes und Bruce Willis und Michelle Pfeiffer kommen in „An Deiner Seite“ einfach nicht voneinander los. Die Taschentücher müssen spätestens rausgeholt werden, wenn der arme Leonardo DiCaprio auf der „Titanic“ mit der reichen Kate Winslet anbandelt und dann der Eisberg dazwischenkommt.

Adam Sandler hat mit Drew Barrymore „50 erste Dates“. Patrick Dempsey ist „Verliebt in die Braut“ Michelle Monaghan. Und Justin Timberlake und Mila Kunis versuchen sich als „Freunde mit gewissen Vorzügen“.

Die Primetime-Filme (20.15 Uhr) von Sky Cinema In Love im Überblick:

Montag, 10. Februar: „Glauben ist alles!“

Dienstag, 11. Februar: „Meine erfundene Frau“

Mittwoch, 12. Februar: „Notting Hill“

Donnerstag, 13. Februar: „Schlaflos in Seattle“

Freitag, 14. Februar: „Freunde mit gewissen Vorzügen“

Samstag, 15. Februar: „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“

Sonntag, 16. Februar: „Manhattan Love Story“