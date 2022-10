Sky Cinema Spooky: Halloween-Filme für Kinder auf eigenem Sender

Anzeige

Auch Kinder feiern Halloween und wollen Gruselfilme sehen. Bei Sky Cinema Spooky gibt es jugendfreie Filme zum Fest auf dem eigenen Sender. Die gewohnten Horrorfilme laufen anderswo.

Anzeige

Am heutigen 31. Oktober ist Halloween – und der irisch-amerikanische Brauch ist mittlerweile längst in Deutschland angekommen. Und das TV-Programm ist zum Hochfest des Horrors natürlich mit entsprechenden Filmen gepflastert – von denen insbesondere die in den Abendstunden eher weniger jugendfrei sind.

Damit das jüngere Publikum nicht versehentlich bis auf die Knochen traumatisiert wird, hat Pay-TV-Anbieter die Filmkost zu Halloween auf zwei unterschiedliche Sender verteilt: Auf Sky Cinema Halloween HD laufen blutrünstige Genre-Klassiker wie „Chucky die Mörderpuppe“ und aktuelle Franchise-Auskopplungen wie „Halloween Ends“, während auf Sky Cinema Spooky HD harmlose Grusel-Klassiker und Animationsfilme.

Hier gibt es Programm für Kinder und Familien bei Sky an Halloween auf einen Blick:

Das Programm auf Sky Cinema Spooky an Halloween (31. Oktober)

00:15 Uhr:

Beetlejuice

Komödie, USA 1987, 95 min., ab 12 Jahren



01:50 Uhr

Die Maske

Fantasyfilm, USA 1994, 105 min., ab 12 Jahren

03:35 Uhr

Dark Shadows

Komödie, USA, GB 2012, 115 min., ab 12 Jahren

05:30 Uhr

Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse

Fantasyfilm, USA 2004, 110 min., ab 6 Jahren

07:20 Uhr

Peter Pan

Fantasyfilm, USA, AUS 2003, 115 min., ab 12 Jahren

09:15 Uhr

Das große Abenteuer des kleinen Vampir

Zeichentrick/Animation, B, F 2020, 85 min., ab 6 Jahren

10:40 Uhr

Monster House

Zeichentrick/Animation, USA 2006, 95 min., ab 6 Jahren

12:15 Uhr

Happy Family

Zeichentrick/Animation, D, GB 2017, 95 min., ab 0 Jahre

13:50 Uhr

Hotel Transsilvanien

Zeichentrick/Animation, USA 2011, 95 min., ab 6 Jahren

15:25 Uhr

Hotel Transsilvanien 2

Zeichentrick/Animation, USA 2015, 90 min., ab 6 Jahren

16:55 Uhr

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub

Zeichentrick/Animation, USA 2018, 100 min., ab 0 Jahre

18:35 Uhr

Casper

Familienfilm, USA 1995, 100 min., ab 6 Jahren

20:15 Uhr

The Addams Family

Komödie, USA 1991, 100 min., ab 12 Jahren

21:55 Uhr

Gänsehaut

Fantasyfilm, USA 2015, 105 min., ab 12 Jahren

23:40 Uhr

Jack and the Giants

Fantasyfilm, USA 2012, 120 min., ab 12 Jahren

Sämtliche Filme sind auch bei Sky-Streamingdienst Wow abrufbar.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: TV-gucken-Familie-Wohnzimmer: © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com