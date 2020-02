Sky kündigt produktion neuer Originalserie an

Ein Liebesdreieck, das in Südamerika entsteht, in New York zerbricht und mit einem dramatischen Todesfall endet – Sky Deutschland und Flare Film produzieren eine neue Dramaserie nach dem gefeierten Roman „Bestattung eines Hundes“ von Thomas Pletzinger.

Die Autoren der achtteiligen Dramaserie sind neben Pletzinger selbst Hanno Hackfort und Bob Konrad („4 Blocks“). Regie übernehmen David Dietl („Rate Your Date“) und Barbara Albert („Böse Zellen“). Seitens Flare Film sind die Produzenten Eva Kemme und Martin Heisler. Für Sky sind Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Andreas Perzl für die Produktion verantwortlich.

„Diese originelle, Zeit und Raum umspannende Dramaserie ergänzt das Line-up unserer Originals um eine weitere vielversprechende Facette: Ein hochemotionales Dreiecksverhältnis im Spannungsfeld zwischen Freiheitsdrang, Freundschaft und Beziehung. Die Vision und der Anspruch der beteiligten Kreativen haben uns von Anfang an begeistert und passen perfekt zu Sky.“, so Andreas Perzl, Executive Producer bei Sky.

Zur Serie: Der Journalist Daniel Mandelkern reist für ein Interview mit dem gefeierten deutschen Schriftsteller Dirk Svensson in dessen einsames Anwesen am Luganer See. Sein Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern – aber er wird auf fatale Weise in das Leben Svenssons hineingezogen. Er verstrickt sich in ein gefährliches Liebesdreieck, das schließlich mit einem Todesfall endet. War es ein Unfall? War es Mord? Ein dunkles Geheimnis liegt über dem See, und Daniel Mandelkerns Fragen brechen das Schweigen.



Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2020 beginnen.