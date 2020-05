Im Free- und Pay-TV: Sky-Sonderprogramm vorm Bundesliga-Neustart

Mit jeweils einer Sonderprogrammierung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD stimmt Sky bereits ab Samstagmorgen die Fans auf das Comeback der Bundesliga ein.

Sky Sport News HD startet bereits ab 9 Uhr in „Guten Morgen Fans“, gefolgt vom „Match Day Countdown“ ab 12 Uhr. In „Was bisher geschah“ blickt Sky ab 13.30 Uhr noch einmal auf den bisherigen Verlauf der Saison 2019/20 zurück und wie sie an den Punkt kam, an dem das Geschehen an diesem Wochenende fortgesetzt wird. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft unter anderem auch „Dein Verein Spezial – Das Comeback der Bundesliga“ mit dem letzten großen Check der Liga, bevor der Ball in den Stadien wieder rollt.

Ab 14 Uhr führen dann Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann durch den Bundesliga-Samstag, der unter anderem das Revierderby Dortmund gegen Schalke und das Topspiel Bayern gegen Frankfurt (um 18.30) Uhr bereit hält.

Ersteres Spiel ist im Rahmen der Free-TV-Übertragung der Konferenz auszugsweise live auch bei Sky Sport News HD zu sehen. Als Einzelspiel gibt es das Derby nur im Pay-TV. Dies trifft auch auf das angesprochene Topspiel zu.