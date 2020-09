Sky Sport News überträgt letzten BVB-Test heute live im Free-TV

Anzeige

Diesen Montagnachmittag zeigt Sky Sport News Borussia Dortmunds letztes Testspiel der Vorbereitung live. Die Übertragung ist auch auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.

Noch knapp eine Woche bis zu den ersten Pflichtspielen in dieser Saison. Ab dem 11. September starten die Bundesligisten mit der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal in die neue Spielzeit. Die Partie zwischen Borussia Dortmund dem Holländischen Erstligisten Sparta Rotterdam ist also eine Art Nagelprobe.

Denn die Dortmunder konnten die letzten drei Testspiele gegen Feyenoord, Bochum und Paderborn alle nicht gewinnen und stehen vor dem Saisonstart bereits unter besonderer Beobachtung. Marco Reus könnte beim letzten Test vor dem Pokalspiel gegen Duisburg sein Comeback feiern. Jesco von Eichmann ist als Reporter vor Ort und geht im BVB-Trainingszentrum auf Stimmenfang.

Sky Sport News überträgt live ab 16.45 Uhr.