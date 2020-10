Sky startet neues Mini-Fußballformat in Free- und Pay-TV

Anzeige

Die Mini-Formatreihe „Hidden Heroes“ läuft bereits dieses Wochenende das erste Mal im Free- und Pay-TV.

In der ersten Episode „50 Jahre Frauenfußball in Deutschland“ trifft Sky-Moderatorin Nele Schenker anlässlich des runden Jubiläums drei Aushängeschilder des deutschen Frauenfußballs, Tina Theune, Doris Fitschen und Silvia Neid, sowie die Nachwuchs-Fußballerin Jana Feldkamp. Folge eins wird morgen erstmalig vor dem Bundesliga-Vorlauf auf Sky Sport Bundesliga 1 und parallel auf Sky Sport News sowie auf den digitalen Kanälen von Sky Sport ausgestrahlt.

Im Rahmen der Formatreihe „Hidden Heroes“ sind in den nächsten Monaten weitere Episoden geplant, dessen Themen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Das Konzept für diese Kampagne kommt von Sky Media in enger Abstimmung mit dem Redaktionsteam von Sky Sport, die wiederum die Beiträge produziert haben. VW tritt bei dem Format als Programm-Sponsor im TV und Video on Demand auf und präsentiert die Format-Trailer auf der gesamten Sky Plattform.