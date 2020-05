Sky widmet „Stirb langsam“ eigenen Pop-up-Channel

Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke: Im Juni gibt es die Actionreihe mit Bruce Willis eine Woche lang nonstop.

Schweißnasses Unterhemd und keine Schuhe, dafür aber kräftige Oberarme, Köpfchen und trockener Humor – so kennt man Bruce Willis als raubeinigen Einzelkämpfer in „Stirb langsam“. Der erste Film der mittlerweile fünfteiligen Reihe kam vor nun 32 Jahre in die Kinos, wurde für vier Oscars nominiert und machte Willis weltbekannt.

Vom 15. bis 21. Juni zeigt der Pop-up-Channel „Sky Cinema Stirb Langsam HD“ alle Teile rund um die Uhr. In der Woche ersetzt der Channel Sky Cinema Special. Alle Filme sind auch On Demand sowie über Sky Ticket abrufbar. Die Reihe im Überblick: