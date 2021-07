Sky zeigt ältestes Golfturnier der Welt: Sendestart am Donnerstag

Anzeige

Das älteste Golfturnier der Welt findet ab Donnerstag in Großbritannien statt – Sky überträgt The Open Championship live und exklusiv.

Große Sport-Events fanden in den letzten Wochen und Tagen immer wieder in Großbritannien statt. Nun geht es nach dem EM-Finale in Wembley und dem Grand-Slam Turnier in Wimbledon diese Woche nach Sandwich, Kent. Ab Donnerstag findet dort nämlich zum bereits 149. Mal The Open Championship, auch British Open genannt, statt. Damit ist es das älteste Golfturnier der Welt und auch das einzige Major auf der Tour außerhalb der USA. Sky überträgt das Golfturnier live an jedem Tag vom Royal St. George’s Golf Club – insgesamt 47 Stunden lang.

32.000 Fans beim Open Championship

Ganze 32.000 Fans pro Tag dürfen die Golf-Elite dann auf der Anlage beobachten. Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 ist der Ire Shane Lowry. Außerdem gehen mit Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Phil Mickelson und Jon Rahm weitere Majorsieger an den Start sowie fast alle Top 30 Spieler. Und mit Martin Kaymer, Matthias Schmid und Marcel Schneider sind zudem drei deutsche Spieler am Start.

Ab Donnerstag, 15. Juli ab 7.30 Uhr bis einschließlich Sonntagabend, 20 Uhr berichtet Sky live vom Golfturnier im Royal St. George’s Golf Club. Gregor Biernath, Adrian Grosser und Irek Myskow kommentieren das Turnier. Und zwar am Donnerstag und Freitag ab 7.30 Uhr, Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Komplette Flights des Golfturniers bei Sky ansehen

Neben der Live-Berichterstattung können Abonnenten des Sky Sport-Pakets die „Featured Groups“ täglich live im TV und im Live-Stream und in der Sky Sport App ansehen. Bei den „Featured Groups“ kann man von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge verfolgen.

Live-Stream „Featured Holes“

Zudem steht Sky Sport-Kunden von Donnerstag bis Sonntag der Feed „Featured Holes“ zur Verfügung. An allen vier Tagen soll hier das Geschehen an den Löchern 14, 15 und 16 täglich live auf Sky Sport gezeigt werden. Und zwar sowohl im Live-Stream als auch in der Sky Sport App.

Außerdem sind die Golf-Übertragungen auch mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder unterwegs mit Sky Go. Weiterhin kann man mit Sky Ticket bei allen Übertragungen des Golfturniers von Sky Sport live dabei sein.

The Open Championship bei Sky Sport:

Donnerstag:

7.30 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1

Freitag:

7.30 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1

Samstag:

11 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1

Sonntag:

10 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 1