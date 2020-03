Sky zeigt heute auch zwei Nachholspiele live

Ausnahmsweise gehört der Mittwochabend der Champions League nicht alleine: Gladbach muss nämlich noch Köln zum Bundesliga-Nachholspiel empfangen. Darüber hinaus hat Sky aber auch noch eine klangvolle Paarung aus England im Programm.

Sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League stehen an diesem Mittwoch Nachholspiele auf dem Programm. Ab 18 Uhr berichtet Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 live vom Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am 21. Spieltag wetterbedingt abgesagt worden war und nun – Corona-bedingt – ohne Zuschauer ausgetragen werden muss.

Ab 20.15 Uhr zeigt Sky auf Sky Sport 3 HD das Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal in der Premier League, das ursprünglich auf den 1. März angesetzt war und aufgrund des Ligapokal-Finals verschoben wurde.

Beide Begegnungen überträgt Sky exklusiv.