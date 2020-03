Sky zeigt Stephen-King-Adaption „The Outsider“ ab morgen auch auf Deutsch

Psychothriller der unter die Haut geht: Die neue Thrillerserie „The Outsider“ nach dem Roman von Stephen King ist ab morgen sowohl auch auf Deutsch bei Sky verfügbar.

Die Thrillerserie „The Outsider“ ist ab morgen wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die zehnteilige Miniserie von HBO basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und wurde von Ben Mendelsohn („Bloodline“) und Jason Bateman („Kill the Boss“, „Ozark“) produziert. Letzterer führte bei den ersten beiden Episoden, die je circa 60 Minuten lang sind, auch Regie. Es ist das erste Mal, dass HBO einen Roman von Autor Stephen King adaptiert. Vor dem Hintergrund eines fürchterlichen Mordes entfaltet sich ein Psychothriller über Tod und Trauer.

Zum Inhalt: Nachdem im Wald die grausam verstümmelte Leiche des elfjährigen Frankie Peterson gefunden wurde, steht für den Polizisten Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) schnell fest, dass der High-School-Lehrer Terry Maitland (Jason Bateman) der Mörder des Jungen sein muss. Einige Augenzeugen wollen ihn beobachtet haben. Überall sind Spuren von ihm. Doch Terry leugnet vehement und kann beweisen, dass er zur Tatzeit an einem Kongress in der Nachbarstadt teilgenommen hat. Schließlich heuert Ralph die Privatdetektivin Holly Gibney (Cynthia Erivo) an. Er hofft, dass sie mit ihren unorthodoxen Methoden den unerklärlichen Fall lösen kann.

„The Outsider“ läuft ab morgen, den 20. März, immer freitags, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.