Die Fußball-Debattensendung „Sky90“ geht diesen Sonntag beim Free-TV-Kanal Sky Sport News auf Sendung.

„Wir sind nicht gegen jemanden, sondern wir vesuchen, unseren Abonnenten und Zuschauern eine Alternative anzubieten“, erklärte Sky-Sportchef Jacques Raynaud bei einer Präsentation des neuen Fußball-Konzepts des Senders den Sendeplatz-Wechsel. „Wir haben gelernt, dass es einfach eine Erwartung gibt, den Samstag besser zu analysieren. Das ist das Herzstück der Bundesliga. Deshalb haben wir uns für diesen bewährten Sendeslot entschieden.“

Künftig wird der Talk also sonntags von 11.30 bis 13 Uhr laufen. Damit tritt die Sendung in Konkurrenz zum Sport1-„Doppelpass“. Neu ist auch, dass „Sky 90“ künftig auch für Nicht-Abonnenten beim frei empfangbaren Kanal Sky Sport News zu sehen ist. Zuletzt lief „Sky90“ am sonntagabends bis auf wenige Ausnahmen nur im Pay-TV. Moderator ist Patrick Wasserziehr.

Als Experten wechseln sich Lothar Matthäus und Dietmar Hamann ab. Schon früher hatte es bei Sky Sport News mit Jörg Wontorras Talkrunde andere Konkurrenz-Versuche am Sonntagvormittag parallel zum Sport1-„Doppelpass“ gegeben. Die Fußball-Debatte des Spartensenders wird sonntags von 11 bis 13.30 Uhr ausgestrahlt und hat sich seit ihrer Premiere 1995 als Platzhirsch in ihrem Genre etabliert.[bey/dpa]