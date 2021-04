Snooker-WM: Eurosport überträgt live

Anzeige

Eurosport überträgt auf mehreren Kanälen live die diesjährige Snooker-WM aus dem Crucible Theater in Sheffield. Die Weltspitze um den amtierenden Weltmeister O’Sullivan kämpft um den Titel.

Es ist wieder so weit: vom 17. April bis zum 3. Mai findet in Sheffield die Snooker-Weltmeisterschaft statt. In diesem Jahr überträgt Eurosport an allen 17 Wettkampftagen live aus dem Crucible Theater und überträgt das Highlight des Snooker-Sports im Free-TV bei Eurosport 1 und 2 sowie bei Eurosport mit Joyn Plus+. Damit können Fans in den Genuss kommen, über 220 Stunden Live-Snooker auf den TV-Kanälen und im Livestream zu verfolgen. Die großen Stars sind voraussichtlich auch dabei: Ronnie O’Sullivan und Judd Trump, insgesamt treten 32 Spieler an. Für die Hauptrunde gesetzt sind die Top-16 der Weltrangliste.

Kommentator Rolf Kalb begleitet die Snooker-Fans zusammen mit seinen Kollegen Frank Winkler und Harry Weber. Zusätzlich kommentiert Bundestrainer Thomas Hein mit Rolf Kalb sowohl ab der zweiten Turnierwoche die Abendsessions als auch ab den letzten beiden Halbfinalsessions die Ausscheidungsrunden. Snooker-Star Ronnie O’Sullivan, der als Titelverteidiger anreist, kann in diesem Jahr seinen insgesamt siebten WM-Titel holen. Er selbst sieht sich gewappnet, im Eurosport Podcast „The Break“ gab er sich zuversichtlich, ein erfolgreiches Turnier zu spielen – obwohl er sich bei den langen Distanzen, die im Crucible Theater gespielt würden, ncht besonders wohl fühle. Ergänzt werden die Live-Übertragungen durch eine Rundum-Berichterstattung mit Rolf Kalb auf Eurosport.de.