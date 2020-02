So geht der ZDF-„Fernsehgarten“ im April weiter

Der „Fernsehgarten“ beendet bald seine Winterpause. Publikumsliebling Andrea Kiewel darf dabei natürlich nicht fehlen. Was zu den Frühlings-Shows bereits bekannt ist:

Ende März geht die „Fernsehgarten“-Crew auf Frühlingstour. Vom 24. bis 26. März wird auf der Kanaren-Insel Fuerteventura gedreht. Ausgestrahlt werden die Shows am 19. April, 26. April und 3. Mai.

Die Moderation übernimmt natürlich wieder Andrea „Kiwi“ Kiewel. Folgende Künstler haben sich unter anderem angekündigt:

Show 1: Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Das B, Marquess, Johnny Logan

Show 2: Bonnie Tyler, Höhner, Julian Reim, Prince Damien

Show 3: Patricia Kelly, Voxxclub, Kerstin Ott, Ben Zucker, Emily Roberts, Pedro Capo

Nach der Frühlingstour soll der „Fernsehgarten“ am 10. Mai am Mainzer Lerchenberg in die „normale“ Saison starten.