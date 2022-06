So steht Bastian Pastewka zu einem Wechsel ins Entertainer-Fach

Anzeige

Der Kölner Komiker Bastian Pastewka gibt sich trotz einer gefeierten Vorstellung im vergangenen Jahr skeptisch mit Blick auf mögliche Einsätze als TV-Moderator.

„Ich habe das nie gemacht und das bleibt auch so“, sagte der 50-Jährige im Podcast „Talk mit K“ des „Kölner Stadt-Anzeigers“. Pastewka hatte in Joko Winterscheidts ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ im August 2021 in echter Unterhalter-Manier Peter Alexanders Hit „Der herrlichste Beruf der Welt“ gesungen. In sozialen Medien wurde er daraufhin als neuer Moderator von TV-Shows gehandelt. Auf diesen Coup angesprochen sagte er, das sei eine einmalige Ausnahme gewesen.

Pastewka mit großem Auftritt bei Jokos „Wer stiehlt mir die Show?“

Die Menschen unterhalten möchte er mit seinen Kollegen trotzdem weiterhin – Pastewka hält Comedy und Satire auch in Zeiten von Krieg und Pandemie für wichtig, wie er sagt. „Ich glaube, dass wir momentan als Entertainer, Künstler, Spaßvögel, Quatsch-Köppe die Aufgabe haben, das Publikum bei Laune zu halten. Auch das ist wichtig“, sagte er.

