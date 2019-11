Sonnenklar.TV testet App gegen Flugangst live

Sonnenklar.TV stellt im Rahmen eines Themenabends eine interaktive App vor, die Flugangst therapieren soll. Serienstar Tom Barcal wird die Behandlung live testen.

Laut den Statistiken ist das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Aber aus Studien und Medienberichten geht hervor, dass in Deutschland etwa 40 Prozent aller Menschen unter Flugangst leiden.

Schauspieler Tom Barcal, bekannt aus Serien wie „Alles was zählt“, „Alarm für Cobra 11“, leidet ebenfalls unter Flugangst. Dr. h.c. Michael Barten-Renon, Leiter des EioS Instituts will Abhilfe mit einer App schaffen. Dazu wurde eigens eine Therapie gegen die Aviophobie entwickelt, bei der Emotionen im Mittelpunkt stehen und nicht die Veränderung der Denk- oder Verhaltensweise.

In Test gaben knapp 80 Prozent der Probanden nach spätestens zwei Sitzungen an, dass sie entweder frei von Flugangst sind oder zumindest eine deutliche Verbesserung der Symptome verspürten.

Am 14. Dezember 2019, ab 19 Uhr stellt Barten-Renon gemeinsam mit dem Mediziner Prof. Dr. med. Thomas Quasching sein Produkt ausführlich vor und bietet an, die App im Studio oder auch zuhause auszuprobieren.

Sonnenklar.TV lädt für die die Sendung auch Journalisten mit Flugangst ein, damit sie sich vor laufender Kamera einer Live-Behandlung unterziehen können. Akkreditierungen für Teilnahme an der Sendung können direkt per Email an presse@sonnenklar.TV erfolgen.