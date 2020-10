Zweite Staffel von „Unit 42“ startet heute im Sony Channel

Anzeige

Die belgische Cyber-Crime-Dramaserie „Unit 42“ geht heute in die zweite Staffel.

Ab dem heutigen 8. Oktober zeigt der Sony Channel immer donnerstags um 21.10 Uhr die Cyberpolizisten der „Unit 42“ auf die Jagd: Auch in der zweiten Staffel der belgischen Krimi-Dramaserie geht es Hackern an den Kragen, die ihren Opfern in der realen Welt ebenso zusetzen wie im Internet.

Die „Unit 42“ ist die Polizeieinheit für Cyberkriminalität in Brüssel. Neben bizarren Fällen muss sich die Spezialeinheit auch mit persönlichen Traumata auseinandersetzen. Der Polizist Samuel Leroy (Patrick Ridremont) stößt auf die Hackerin Billie Vebber (Constance Gay), die das Team mit wertvollem Wissen unterstützt, aber gleichzeitig mit impulsiven Alleingängen für Zündstoff sorgt und ihre ganz eigenen Ziele verfolgt. Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTBF inszenierte Serie wurde vorwiegend von Frauen kreiert. Die Serienschöpferinnen Annie Carels, Julie Bertrand und Charlotte Joulia kombinieren klassische Polizeiarbeit mit modernster Technik und integrieren aktuelle Thematiken in ein realistisches und düsteres Setting.

Beim internationalen Filmfest in Genf erhielt „Unit 42“ von der Jury viel Lob für die Art und die Umsetzung eines anspruchsvollen Storytellings.