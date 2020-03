Spiele der DFB-Frauen beim Algarve-Cup nicht im TV

Die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup werden in Deutschland nicht live im Fernsehen gezeigt.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeit natürlich intensiv versucht, Einfluss zu nehmen, leider ohne Erfolg“, sagte eine DFB-Sprecherin kurz vor dem Abflug nach Faro und verwies darauf, dass die Rechte für das internationale Traditionsturnier beim gastgebenden portugiesischen Verband liegen.

Die DFB-Auswahl spielt am Mittwoch (17.30 Uhr MEZ) in Faro gegen Schweden. Gegner im zweiten Spiel am 7. März ist Norwegen oder Dänemark (Anstoßzeit noch offen).