Wo Scholz ein Schlumpf und Laschet Praktikant bei Baerbock ist

Anzeige

Sky hat ab nächster Woche die sarkastischen Promipuppen von „Spitting Image – Krauts Edition“ im Programm: Olaf Scholz ist dabei ein Schlumpf und Annalena Baerbock herrscht über ein Biosupermarkt-Imperium, in dem Armin Laschet ein Praktikum absolviert.

Zu sehen ist „Spitting Image: The Krauts‘ Edition“ ab Donnerstag (16. September) auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf bei Sky Q. Geplant sind neun Episoden von je circa 20 Minuten sowie ein Best-of. Die deutschen Sketche werden in Köln von Comedy-Autoren geschrieben, hierzulande eingesprochen und dann aber in einem Londoner Studio produziert.

Unter den für Deutschland extra angefertigten „Spitting Image“-Puppen befinden sich auch Heidi Klum, Thomas Müller, Barbara Schöneberger, Markus Lanz, Jorge Gonzales und Jan Böhmermann.

Die Staffel wird ein Mix mit internationalen Sketchen. Auf diese Weise sind auch Puppen von Joe Biden, Wladimir Putin, Boris Johnson sowie Elton John oder Greta Thunberg mit von der Partie.

„Spitting Image“ ist ein britischer TV-Klassiker. Die Sendung kam von 1984 bis 1996. Das Format erlebt seit 2020 seinen zweiten Frühling. In Deutschland gab es ab 1989 in der ARD das Gummipuppen-Format „Hurra Deutschland“, das 2003 bei RTLzwei eine kurzlebige Neuauflage erlebte.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.