Sport1: Ab heute neuer fünfstündiger Fußball-Montag mit Liveshow-Premiere

Sport1 startet diesen Montag seinen neuen Fußball-Montagabend: Dabei gibt es fünf Stunden Talk, Highlights und eine neue Sendung.

Eingeleitet werden Montagabende bei Sport1 ab 19.30 Uhr mit den „Sport1 News Live“ – in denen Moderatorin Ruth Hofmann die sportinteressierten Zuschauer über die aktuell relevanten Themen aus dem deutschen Fußball und aus weiteren Sportarten informiert.

In „Fußball Allstars – Die YouTube-Show auf Sport1“ blickt Moderator Christoph Kröger ab 20 Uhr auf große Fußballer-Karrieren – heute stehen beispielsweise Ronaldo und Adriano im Fokus. Um 20.15 Uhr präsentiert Moderator Jochen Stutzky den Fußballfans in „Goooal! Live – Das internationale Fußball Magazin“ die aktuellen Highlights aus europäischen Top-Ligen: Spaniens La Liga, der französischen Ligue 1 und der Serie A in Italien – kommentiert von Thomas Herrmann und Oliver Forster.

Um 22 Uhr steht dann die Premiere von „WNTT – We need to talk“ mit Moderator Maik Nöcker auf dem Programm. Per Call-In wird darin künftig mit wechselnden Gästen aus der Fußball-Blogger- und -Podcasterszene sowie ausgewählten Fans über aktuelle Themen diskutiert, die nach dem langen Wochenende und vor dem Start in die neue Fußball-Woche unter den Nägeln brennen. Zur festen Besetzung der Sendung gehört unter anderem Lucas Vogelsang vom Podcast „Fussball MML“, zu dessen Ensemble auch „WNTT“-Moderator Maik Nöcker und Micky Beisenherz zählen. Fans können sich jeweils in der Woche zuvor auf Sport11.de bewerben, um montags bei #WNTT zugeschaltet zu werden und mitzudiskutieren.

Ab 23.30 Uhr rundet das Magazin „3. Liga Pur“ mit den Highlights des Saisonauftakts in der dritthöchsten deutschen Fußballklasse den neuen Fußball-Montagabend bei Sport1 ab.