Sportgiganten bei Arte: Toni Kroos und Ayrton Senna im Porträt

Anzeige

Kurz vor Weihnachten lädt Arte zu einem sportlichen Abend ein und zeigt heute im Spätprogramm Dokumentarfilme über Ayrton Senna und den Toni Kroos.

Der Abend beginnt mit einer Doku über den Brasilianer Ayrton Senna. In „Senna“ widmet man sich einem der besten Rennfahrer der Formel-1-Geschichte. Anhand von aufbereitetem Archivmaterial zeichnet die Doku sein Leben nach, von der Saison 1984 bis zu seinem töglichen Unfall beim Großen Preis von San Marino in Imola, kündigt Arte an. Beginn ist um 21.55 Uhr. In der Mediathek steht der Dokumentarfilm bis 14. Februar 2022 zur Verfügung.

Direkt im Anschluss, um 23.40 Uhr, folgt der Film „Kroos“ über den prominenten deutschen Fußballer Toni Kroos. Die einen Fans halten ihn für ein Genie, die anderen für einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft, so Arte. Der Dokumentarfilm soll tiefe Einblicke in die Glitzerwelt der Fußballbranche bieten. Bis 28. Dezember kann man den Film auch in der Arte Mediathek streamen.

Quelle: ARTE