Staffel zwei der HBO-Fantasyserie „His Dark Materials“ demnächst bei Sky

Bald kommt die HBO-Fantasyserie „His Dark Materials“ wieder zurück zu Sky. Zuvor ist bei Sky Atlantic auch nochmal die komplette erste Staffel zu sehen.

Die spektakuläre Serienverfilmung der Bestsellerreihe von Philip Pullman geht weiter: In einer anderen Welt trifft Lyra den jungen Will. Gemeinsam geraten sie in den Krieg zwischen Hexen und Magisterium.

Die sieben neuen Episoden sind ab 21. Dezember immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am Tag zuvor gibt es für Fans und Neueinsteiger noch einmal die komplette erste Staffel ab 12.05 Uhr auf Sky Atlantic als Marathonprogrammierung.

Diese ist bereits jetzt auch schon auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar.