Starbesetzte Comedyserie „The Unicorn“ startet heute bei Sky

Am heutigen Donnerstag startet bei Sky die erste Staffel von „The Unicorn“. Die amerikanische Comedyserie wirft einen amüsanten Blick auf die Welt des Online-Datings.

Vielen Kinogängern dürfte Walton Goggins vor allem als Nebendarsteller aus Quentin Tarantinos Westernfilmen „Django: Unchained“ und „The Hateful 8“ bekannt sein. Im TV hat der Schauspieler darüber hinaus in der Serie „Vice Principals“ für Aufsehen gesorgt und gezeigt, dass er tragikomische Rollen bestens stemmen kann. Dieses Talent darf Goggins nun auch in seiner neuen Comedyserie unter Beweis stellen.

In „The Unicorn“ spielt Goggins den verzweifelten Familienvater Wade. Nach dem Tod seiner Frau muss er sich allein um seine beiden Töchter kümmern. Lange dauert es nicht, bis er mit der ganzen Situation überfordert ist. Als ihn seine Freunde dazu überreden, einen Ausflug in die Welt des Online Datings zu wagen, stellt der Alleinerziehende jedoch fest, dass er auf dem Beziehungsmarkt als Witwer mit seinen zwei Kindern bestens ankommt.

Walton Goggins spielt in der Serie nicht nur die Hauptrolle, sondern fungierte gleichzeitig auch als Produzent. Neben ihm sind unter anderem Michaela Watkins („Wanderlust – Der Trip ihres Lebens“) sowie Rob Corddry und Omar Benson Miller aus der Football-Serie „Ballers“ in weiteren Rollen zu sehen. Insgesamt umfasst die erste Staffel von „The Unicorn“ achtzehn Episoden.

Ab dem heutigen 2. April 2020 zeigt Sky One jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr die Serie in Doppelfolgen. Parallel dazu sind die einzelnen Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.