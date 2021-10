Starbesetzte Free-TV-Premieren als nächstes im Montagskino

Anzeige

Im Oktober diesen Jahres präsentiert das ZDF-Montagskino zwei Free-TV-Premieren mit Starbesetzung:

Am Montag (11. Oktober) um 22.40 Uhr, geht es los mit der Free-TV-Premiere des Westerns „Feinde – Hostiles“: Hollywoodstar Christian Bale spielt Joseph J. Blocker, einen in New Mexico stationierten Captain der US-Army. Dieser wird kurz vor seiner Pensionierung von seinem Vorgesetzten zu einem letzten Auftrag gezwungen:

Mit vier Mann Begleitschutz soll Blocker seinen alten Feind, den seit sieben Jahren gefangen gehaltenen Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi), sowie vier von Yellow Hawks engsten Familienmitglieder in das Valley of the Bears in Montana bringen. Dort will der krebskranke Häuptling im heiligen Land seiner Vorväter sterben.

In dem Thriller „21 Bridges – Jagd durch Manhattan“ jagt der New Yorker Cop Andre Davis (Chadwick Boseman) die Drogendiebe Ray Jackson (Taylor Kitsch) und Michael Trujillo (Stephan James), die auf ihrer Flucht von einem Überfall mehrere Polizisten erschossen haben. Dafür lässt er alle aus Manhattan führenden Brücken sperren. Davis stößt auf ein korruptes Drogennetzwerk innerhalb der Polizei. Sein Misstrauen macht weder vor der ihm zur Seite gestellten Drogenermittlerin Frankie Burns (Sienna Miller), noch vor seinem Vorgesetzten Captain McKenna (J. K. Simmons) halt. Zu sehen ist die Free-TV-Premiere am Montag, 18. Oktober, 22.15 Uhr.

© ZDF/Matt Kennedy

Quelle: ZDF