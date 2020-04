„Stumptown“: Neue Krimiserie im Mai bei Sky

Der „How I Met Your Mother“-Star Cobie Smulders präsentiert sich von ihrer ernsten Seite und spielt die Hauptrolle in der actiongeladenen Krimiserie „Stumptown“. Sky zeigt die Serie ab Mai.

In der Comicverfilmung „Stumptown“ spielt Cobie Smulders die Ex-Marine-Soldatin Dex Parios, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und obendrein eine Glücksspielsucht entwickelt hat. Um ihre Spielschulden zu begleichen, muss sie die Enekelin einer Casino-Inhaberin aufspüren.

Bei ihrer Suche findet sie immer mehr Gefallen an der Detektivarbeit und kann sich mit dem neu erarbeiteten Geld um ihren kleinen Bruder kümmern. In immer spektakuläreren Einsätzen wendet die Detektivin ebenso raffinierte wie rabiate Ermittlungsmethoden an.

Die erste Staffel der Krimiserie umfasst 18 Episoden. In den USA feierten diese bereits im Herbst 2019 auf dem Sender ABC ihre TV-Premiere. Über Sky kommt der Mix aus Action, Crime, Drama und Comedy nun auch nach Deutschland.

Ab dem 19. Mail läuft „Stumptown“ immer dienstags ab 20.15 Uhr auf One. Parallel dazu sind die Folgen auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zum Abruf verfügbar.