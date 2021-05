Super RTL ab heute mit populärem YouTube-Format

Anzeige

Super RTL hat eine neue Content- und Lizenzpartnerschaft mit Moonbug Entertainment verkündet und holt dadurch ab morgen ein populäres YouTube-Format ins Fernsehen.

Mit „CoComelon“ von Moonbug Entertainmend Ltd. erweitert der Sender sein Portfolio laut eigenen Angaben um ein Format, das mit Milliarden von Aufrufen zu einem der größten globalen Phänomene digitaler Kinderunterhaltung zählt. Von diesem Montag, den 3. Mai, an ist die Animationsserie täglich um 6.20 Uhr bei Toggolino auf Super RTL zu sehen.

Bereits vorab stehen die ersten 25 Folgen von „CoComelon“ zudem in der Toggolino App, bei toggolino.de, bei Fire TV sowie auf TV Now auf Abruf zur Verfügung. Zu dem neuen Content-Deal gehören laut Sender außerdem die Animationsserien „Little Baby Bum“, „Go Buster“ und „Playtime with Twinkle“. Diese Formate sollen künftig ebenfalls auf diversen Super RTL Plattformen auf Deutsch verfügbar sein.

Darüber hinaus soll Super RTL Licensing als Lizenzagentur für „CoComelon“ fungieren und besitzt damit die Merchandise-Rechte für die DACH-Region. Erstmalig werde man damit einen YouTube-Hit für Kinder im Consumer Products Business auf dem deutschsprachigen Markt als Franchise etablieren, wie der Sender mitteilte.