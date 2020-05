Tele 5: SchleFaZ-Spezial und Filmabend zu Gottschalks 70.

Die Showmaster-Ikone Deutschlands wird 70: Aus diesem Anlass widmet Tele 5 Thomas Gottschalk einen ganzen Themenabend mit Filmen des Moderators.

Tele 5 gratuliert dem „one and only-Oldie-but-Goldie“ Thomas Gottschalk zum 70. Geburtstag und ihm einen ganzen Sonntagabend. Am Montag, den 18. Mai wird der TV-Titan 70 Jahre alt.

Mit einem „D-Movies Spezial“ können sich die Zuschauer am Sonntag, dem 17. Mai auf die Spuren des schauspielerischen Schaffens von Thomas Gottschalk begeben. Um 20.15 Uhr geht es mit „Die Einsteiger“ los. Ab 22.20 Uhr wird mit „Zärtliche Chaoten“ reingefeiert und zum Abschluss folgt „Mama Mia – Nur keine Panik“ um 00.15 Uhr.

Doch was wären die schönsten Filme ohne die Schlechtesten?

Deshalb soll es am Freitagabend, den 15. Mai schon einen kleinen Vorgeschmack geben: Thomas Gottschalk als ostdeutscher Erfinder eines mit Rübensaft angetriebenen Super-Trabbis in der Trashfilm-Hauptrolle seines Lebens. In „SchleFaZ: Trabbi goes to Hollywood“ würdigen Oliver Kalkofe und Peter Rütten ab 21.55 Uhr mit dem Ostalgie-Superhit Thomas Gottschalk auf ihre ganz eigene Art und zerlegen sein Filmwerk in alle Einzelteile.

Sonntag, den 17. Mai startet der Tele 5-Themenabend zu Gottschalks 70. zur Prime Time mit „Die Einsteiger“.