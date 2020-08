Tennis bei Sky: US Open-Aufmarsch startet heute

Anzeige

Rückkehr der Tennis-Elite: In der kommenden Woche überträgt Sky insgesamt 56 Live-Stunden der Western & Southern Open täglich live und exklusiv.

Nach der Corona-bedingten Unterbrechung der ATP Tour 2020 in den vergangenen Monaten geht es ab dem kommenden Wochenende wieder um Weltranglistenpunkte und um die Qualifikation für die ATP Finals, die ab dem 15. November in London stattfinden werden. Auf dem Programm steht dabei das ATP Masters 1000 von Cincinnati, das in diesem Jahr in New York ausgetragen wird. Zugleich ist es die Generalprobe für die US Open, die direkt im Anschluss an das ATP Turnier stattfinden.

Mit dabei sind auch Alexander Zverev und Dominik Thiem sowie Top 10 Spieler Stefanos Tsitsipas und der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Sky berichtet ab diesem Samstag täglich aus Flushing Meadow, insgesamt 56 Stunden live und exklusiv. Bis Dienstag starten die Übertragungen jeweils um 17 Uhr (auf verschiedenen Sky Sport-Sendern), ab Mittwoch (19 Uhr) geht es ausschließlich auf Sky Sport 1 HD weiter:

Donnerstag, 27. August: Halbfinale ab 21 Uhr, zweites Halbfinale ab 23 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Freitag 28. August: Finale ab 22 Uhr