Tennis: Eurosport zeigt Rasenturniere von Halle und Bad Homburg im Free-TV

Nach dem Sand ist vor dem Rasen: Die Topstars der Tennis-Szene vollziehen den schnellen Wechsel von der roten Asche der French Open auf den grünen Rasen auf dem Weg zum dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon.

Eurosport zeigt ausgewählte Partien der 29. Terra Wortmann Open der Männer aus Halle/Westfalen (13. bis 19. Juni) und der Bad Homburg Open der Frauen (19. bis 25. Juni) live im Free-TV bei Eurosport sowie im Livestream bei Eurosport mit JoynPlus+.

Gerade einmal drei Wochen liegen zwischen dem Ende der French Open und dem Beginn des Turniers in Wimbledon. Wenig Zeit für die Spieler:innen, sich auf den neuen Untergrund umzustellen. Umso größere Bedeutung wird da den Vorbereitungsturnieren zu Teil. Eurosport überträgt auf dem Weg nach Wimbledon sowohl das Männer-Turnier aus Halle/Westfalen als auch das Turnier der Frauen im hessischen Bad Homburg. Insgesamt sind auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery in den 13 Turniertagen mehr als 150 Stunden Live-Tennis zu sehen – mehr als 50 Stunden davon im Free-TV.

Zwei Wochen Tennis bei Eurosport 1

Aus Halle/Westfalen zeigt Eurosport 1 bis einschließlich der Viertelfinals täglich ab etwa 14:00 Uhr je drei Matches live im Free-TV. Bis zu fünf weitere Partien aus der OWL Arena und vom Tennis Point Court können bei Eurosport mit JoynPlus+ im Livestream verfolgt werden. Am Samstag überträgt Eurosport 1 ein Halbfinale ab ca. 16.30 Uhr live. Das zweite Halbfinale sowie das Endspiel am Sonntag werden zeitversetzt im Free-TV gesendet, können aber im Livestream bei Eurosport mit JoynPlus+ verfolgt werden.

Wenn Angelique Kerber und Andrea Petkovic beim WTA-Turnier in Bad Homburg aufschlagen, können sich die Fans bei Eurosport 1 auf insgesamt zwölf Matches im Free-TV freuen. Los geht’s am Sonntag (19. Juni) um 15.15 Uhr mit einer Erstrunden-Partie. Von Montag bis Donnerstag sind je zwei Matches (16.30 Uhr und 18.30 Uhr) zu sehen. Auch die Halbfinals am Samstag (14 Uhr und 18 Uhr) sowie das Endspiel am Sonntag ab 13 Uhr überträgt Eurosport 1 live.

Kommentiert werden die Matches der beiden Rasen-Events von Matthias Stach, Markus Theil und Wolfgang Nadvornik.

Eurosport überträgt ausgewählte Partien der Rasen-Turniere aus Halle/Westfalen (Männer) und Bad Homburg (Frauen) zwischen dem 13. und 25. Juni bei Eurosport 1 live im Free-TV. Zum ATP-Turnier in Halle sind zusätzliche Matches der ersten drei Runden sowie die Halbfinals und das Endspiel im Livestream bei Eurosport mit JoynPlus+ zu sehen.

Sendehinweis

Sendezeiten Eurosport 1 | ATP Halle

Montag, 13. Juni | 14.00 Uhr | 1. Runde

Montag, 13. Juni | 16.00 Uhr | 1. Runde

Montag, 13. Juni | 18.00 Uhr | 1. Runde

Dienstag, 14. Juni | 14.00 Uhr | 1. Runde

Dienstag, 14. Juni | 16.00 Uhr | 1. Runde

Dienstag, 14. Juni | 18.00 Uhr | 1. Runde

Mittwoch, 15. Juni | 12.00 Uhr | 2. Runde

Mittwoch, 15. Juni | 17.00 Uhr | 2. Runde

Mittwoch, 15. Juni | 18.00 Uhr | 2. Runde

Donnerstag, 16. Juni | 15.15 Uhr | 2. Runde

Donnerstag, 16. Juni | 16.00 Uhr | 2. Runde

Donnerstag, 16. Juni | 18.00 Uhr | 2. Runde

Freitag, 17. Juni | 15.00 Uhr | Viertelfinale

Freitag, 17. Juni | 16.00 Uhr | Viertelfinale

Freitag, 17. Juni | 18.00 Uhr | Viertelfinale

Samstag, 18. Juni | 16.30 Uhr | Halbfinale

Sendezeiten Eurosport 1 | WTA Bad Homburg

Sonntag, 19. Juni | 15.15 Uhr | 1. Runde

Montag, 20. Juni | 16.30 Uhr | 1. Runde

Montag, 20. Juni | 18.30 Uhr | 1. Runde

Dienstag, 21. Juni | 16.30 Uhr | 2. Runde

Dienstag, 21. Juni | 18.30 Uhr | 2. Runde

Mittwoch, 22. Juni | 16.30 Uhr | 2. Runde

Mittwoch, 22. Juni | 18.30 Uhr | 2. Runde

Donnerstag, 23. Juni | 16.30 Uhr | Viertelfinale

Donnerstag, 23. Juni | 18.30 Uhr | Viertelfinale

Freitag, 24. Juni | 14.00 Uhr | Halbfinale

Freitag, 24. Juni | 18.00 Uhr | Halbfinale

Samstag, 25. Juni | 13.00 | Finale

