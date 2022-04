„Terra X“ mit Oster-Dokus: Gibt es vegane Ostereier?

Anzeige

Während bei uns das Osterfest vor der Tür steht und der Osterhase umherzieht, ist der echte Feldhase bedroht. Auch anderen „Ostertieren“ geht es nicht besser. Oster-Dokus von „Terra X“ zeigen nun Perspektiven.

Lämmern oder Hühnern geht es zum Teil nicht besser als dem bedrohten Feldhasen. Doch es gibt Menschen, die sich um den Erhalt der Tierleben und ihrem Lebensraum kümmern. So beweist auf Gut Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern die „Deutsche Wildtier Stiftung“ im Modellbetrieb, wie Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand gehen – und so der Bestand der Feldhasen im Blick behalten wird.

Die Dokumentation begleitet außerdem Menschen, die ausgediente Legehennen oder Laborkaninchen retten und sie an neue Besitzer vermitteln. Aber auch Nachhaltigkeit und Transparenz gehören zu Ostern immer mehr zum Trend – genau wie der Schokohase der „nu company“. 2021 haben die drei Gründer ihren nachhaltigen Schokohasen mit weniger Zucker und umweltfreundlicher Verpackung noch in Testmenge verkauft, 2022 werden schon 220.000 Hasen produziert.

„Terra Xpress“ mit Oster-Doku

Mit konstruktiven Lösungen geht es am Ostersonntag bei „Terra Xpress“ weiter. Dann rückt das erste vegane Osterei der Welt in den Fokus. Das Wissensmagazin mit Moderatorin Lena Ganschow begibt sich auf eine Reise in die künftige Welt des Essens.

Begleitet wird die junge Entwicklerin Lucie Kendall, die an dem ersten hart gekochten Ei tüftelt, das nicht vom Huhn abstammt. Die Ei-Alternative, die täuschend echt aussehen soll, besteht aus Soja-Protein und zahlreichen weiteren Zutaten. Wie gesund dieses vegane Osterei ist und ob es ein Vorbote für die Ernährung in der Zukunft sein kann, zeigt das ZDF:

16. April um 17.35 Uhr: „plan b“: „Fairohrhasen – Tierisch gute Ostern“ im ZDF (ab 12. April, 10.00 Uhr in der ZDF-Mediathek)

17. April um 18.30 Uhr: „Terra Xpress“: „Das vegane Osterei“ im ZDF und bereits ab 16. April, 18.30 Uhr in der ZDF-Mediathek

