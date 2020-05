Teufel in Maßanzügen: Sky startet heute „Devils“ – auch in UHD

Der Teufel trägt Anzug: „Grey’s Anatomy“-Star Patrick Dempsey wechselt vom Operationssaal in die Londoner Finanzwelt im heute startenden Sky Original „Devils“.

Basierend auf dem Roman „I Diavoli“ von Guido Maria Brera zeigt die zehnteilige Sky Original-Serie eine Geschichte über Geld, Macht, Verführung und Enttäuschung. Neben „Grey’s Anatomy“-Star Patrick Dempsey in der Hauptrolle des rücksichtslosen Finanzmoguls Dominic Morgan sind in weiteren Rollen unter anderen Alessandro Borghi, Lars Mikkelsen, Kasia Smutniak und Pia Mechler zu sehen.

„Devils“ spielt 2011 in London: Der furchtlose und ehrgeizige italienische Banker Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) hat eine Glückssträhne und für seinen Arbeitgeber, die NYL Bank, hunderte Millionen US-Dollar eingenommen. Sein Chef Dominic Morgan (Patrick Dempsey) ist mehr als zufrieden, schließlich fordert und fördert er seinen Mitarbeiter. Doch die starke Verbundenheit der beiden bekommt Risse, als sich Massimo in einen internationalen Finanzkrieg und in einen Skandal um seine drogenabhängige Ehefrau verwickelt. Dominik Morgan scheint heimlich seine Finger im Spiel zu haben – Massimo steht bald vor der Entscheidung seinen Mentor zu unterstützen oder zu stoppen.

Das neue Sky Original „Devils“ ist ab heute immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über Sky Q ist die Serie auch in UHD empfangbar.