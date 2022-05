„The Foreigner“ mit Jackie Chan und Pierce Brosnan: Thriller heute im ZDF

Anzeige

In „The Foreigner“ will Jackie Chan als trauernder Vater Rache für den Mord an seiner Tochter üben. Das ZDF zeigt den Film am Montagabend im Spätprogramm.

Anzeige

„The Foreigner – Rache für meine Tochter“ wurde inszeniert von Martin Campbell, dem Regisseur von unter anderem den beiden James-Bond-Verfilmungen „Casino Royale“ und „GoldenEye“. Im ZDF ist der Film mit Action-Legende Jackie Chan am 23. Mai um 22.15 Uhr im Free-TV zu sehen. Darüber hinaus zeigt der Sender den Thriller auch auf Abruf in der Mediathek.

Martin Campbells Film handelt von einem chinesischen Geschäftsmann namens Quan (Jackie Chan), der bei einem Anschlag auf eine Modeboutique in London seine Tochter verliert. Bei seinen Recherchen gerät Quan in Belfast an den dubiosen nordirischen Politiker Hennessy (Pierce Brosnan). Der Ex-IRA-Kämpfer verweigert Quan jegliche Hilfe und verfolgt ganz eigene Interessen. Quan setzt ihn unter Druck und startet damit einen blutigen Rachefeldzug, wie das ZDF den Inhalt zusammenfasst.

Bildquelle: df-jackie-chan-the-foreigner: ZDF