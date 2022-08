„The Handmaid’s Tale“: Pay-TV-Premiere der 4. Staffel

Anzeige

Die Erfolgsserie „The Handmaid’s Tale“ reißt nicht ab. Während die deutsche Pay-TV-Premiere der 4. Staffel kurz bevorsteht, wurde der Deutschlandstart der 5. Staffel bereits verkündet.

Die einzigartige dystopische Vision von „The Handmaid’s Tale“ um eine patriacharlische Terrorherrschaft in den Vereinigten Staaten, die Frauen zu komplett rechtelosen Gebährmaschinen degradiert, geht in Deutschland bald in die fünfte Runde. Die 5. Staffel ist exklusiv für Magenta TV für den November angekündigt und wird dort im Spätherbst abrufbar sein. Lesen Sie hierzu auch unseren kürzlichen DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel.

„The Handmaid’s Tale“: Serien-Autoren erzählen Romanvorlage weiter

Vor allem die erste Staffel sorgte ihrer Zeit 2017 für viel Aufsehen. Die Romanvorlage (1985) der kanadischen Schriftstellerin Magaret Atwood bot eine dichte, verstörende Zukunftsvision mit einer einzigartigen feministischen Gewichtung. Ab der zweiten Staffel jedoch konnten sich die Autoren der Serie nicht mehr auf die Buchvorlage verlassen, da diese bereits in der ersten Staffel erschöpft war. Seitdem erzählen die Macher die Geschichte von „The Handmaid’s Tale“ eigenständig weiter.

Free-TV-Start für 3. Staffel noch nicht bekannt

Die deutsche Pay-TV-Premiere der 4. Staffel von „The Handmaid’s Tale“ steht hingegen schon am 6. September auf dem Sender RTL Passion bevor. An jenem Dienstag wird dort um 20.15 Uhr die erste von zehn Staffelfolgen ausgestrahlt. In Staffel 4 gelingt June (Elisabeth Moss) die Flucht nach Kanada, doch sie trägt dabei eine schwere Schusswunde davon. Verletzt findet sie gemeinsam mit den Dienstmägden auf einer Farm Unterschlupf, wo sie wieder gesundgepflegt wird. Unterdessen versucht in Gilead der inhaftierte Lawrence (Bradley Whitford), einem drohenden Todesurteil zu entgehen. Die rachsüchtige Tante Lydia (Ann Dowd) leidet unter dem Verlust von 86 Kindern, die June aus Gilead herausgeschmuggelt hat.

Auch im Free TV wurde „The Handmaid’s Tale“ schon gezeigt. Tele 5 hatte bereits die erste und zweite Staffel gesendet. Auch die 3. Staffel könnte wieder dort zu sehen sein. Dazu wurden seitens des Senders aber noch keine Angaben gemacht und dementsprechend stehen derzeit keine Sendetermine der 3. Staffel für das Free TV fest.

