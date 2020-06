„The Hateful 8“ heute Abend bei Arte

Der prämierte Western-Thriller von Tarantino mit fulminantem Show-down wird heute auf Arte wiederholt.

Die Nacht bricht über der winterlichen Steppe des Wilden Westens ein und mit ihr naht ein Schneesturm. Rette sich wer kann, heißt es da – und auch wenn in dieser Szenerie jeder niemandem traut, rückt man ob der drohenden Naturgewalt widerwillig näher. Erst in einer Kutsche, dann in einer Kneipe irgendwo im Nirgendwo.

Doch der Sturm ist nicht die einzige lauernde Bedrohung – zwischen den acht raubeinigen Charakteren liegt eine Spannung, die nicht von irgend her kommt. Was sind die Beweggründe jedes einzelnen, hier zu sein? Wer sagt die Wahrheit und wer gibt vor, jemand zu sein, der er gar nicht ist? Lange Zeit bleibt der Zuschauer diesbezüglich im Unwissenden, bis sich die Situation tarantinotypisch entlädt.

Arte zeigt Tarantinos achten Film heute um 21.45 Uhr. Der Western von 2015 gewann für seine Filmmusik einen Oscar.