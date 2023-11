„The Lovers“: Neue Sky-Originalserie ab heute

Anzeige

Freunde der Romantik können sich ab heute die neue Serie „The Lovers“ exklusiv bei Sky geben, sowohl linear als auch abrufbar im Stream.

„The Lovers“ ist eine neue Sky-Originalserie, die ab heute, den 1. November, startet. In sechs Episoden dreht sich alles um Liebe und um die Suche nach dem Seelenverwandten an Orten, die zunächst ungewöhnlich scheinen. Heute und zukünftig zeigt Sky Atlantic die Romantic-Comedy in Doppelfolgen immer mittwochs ab 20.15 Uhr. Zusätzlich steht „The Lovers“ ab sofort über Sky Q und auf Wow als komplette Staffel zum Abruf bereit.

Die Sky-Serie „The Lovers“ stammt von preisgekrönten Machern

In „The Lovers“ geht es um Janet (Roisin Gallagher), eine Supermarktangestellte aus Belfast, die sich um nichts schert. Auf der anderen Seite steht Seamus (Johnny Flynn), ein egozentrischer Fernsehsprecher mit einem scheinbar perfekten Leben in London und einer prominenten Freundin. Seamus gerät ganz unerwartet in Kontakt mit Janet und die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen, obwohl sie scheinbar gar nicht zueinander passen.

©2023 Sky Studios Limited – Janet und Seamus sind sich anfangs gar nicht grün, doch wo die Liebe hinfällt

Conleth Hill („Game of Thrones“) spielt in der Serie Janets Boss im Supermarkt, Philip und Jenn Murray („Maleficent – Mächte der Finsternis“, „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“) übernimmt die Rolle von Janets Kollegin Diane. Ebenfalls Teil des Casts ist Alice Eve („Bombshell – Das Ende des Schweigens“) als Frankie.

Das Drehbuch zu „The Lovers“ stammt von dem preisgekrönten Theaterautoren David Ireland („Cyprus Avenue“, „Ulster American“). Die Regie führt der BAFTA-Preisträger Justin Martin („Together“, „Prima Facie“).

Quelle: Sky

