„The Masked Singer“ – neues Kostüm im Riesen-Format

Die Mutter das Monster, der Vater der Astronaut: In der neuen Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ wird es mit dem „Monstronauten“ eine Art Misch-Maske geben.

Das kuriose Geschöpf werde es auf eine Körpergröße von 2,50 Metern bringen und 1,60 lange Arme besitzen, verriet ProSieben am Dienstag. „Der Monstronaut ist die erste Nachwuchs-Maske der Show. Vereint er die Eigenschaften seiner Mutter, dem Monsterchen, und seines Vaters, dem Astronauten?“, fragte der Sender in einer Mitteilung. In jedem Fall überrage die riesige Baby-Kreatur jetzt schon seine Eltern.

Versierten Fans der Sendung sind Mutter- und Vatergestalt nicht unbekannt. Beide Charaktere nahmen an der ersten Staffel der Musik-Rateshow teil. Der Astronaut gewann sie sogar – unter dem Kostüm steckte Sänger Max Mutzke. Das knuffige Monster – oder Monsterchen – avancierte zum Publikumsliebling. In dem Dress steckte damals Boxerin Susi Kentikian. In „The Masked Singer“ singen Promis in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette und versuchen, dabei nicht enttarnt zu werden.

Neben dem Monstronauten wurden am Dienstag auch zwei weitere Masken der vierten Staffel, die am 16. Februar startet, enthüllt. Zum einen wird ein Einhorn in einem überdimensionalen Rüschenrock um die Gunst der Zuschauer buhlen. Zum anderen tritt ein Dinosaurier an, vor dem man aber nicht unbedingt Angst haben muss. Er trägt Zahnspange und Schlafanzug.