„The Masked Singer“: ProSieben kündigt große Weihnachtsshow an

ProSieben verspricht allen Fans von „The Masked Singer“ ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Am zweiten Weihnachtsfeiertag kehrt die Show mit einer Spezialausgabe zurück.

Matthias Opdenhövel präsentiert „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ mit drei neuen Masken, drei neuen Stars unter den Masken, drei Prominenten im Rateteam, drei feierlichen Enthüllungen und vielen verrückten Überraschungen in einer großen Weihnachtsshow – am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer lässt die Bühne im festlichen Glanz erstrahlen? Wer zaubert mit seiner Stimme ein glückliches Lächeln auf die Gesichter der Zuschauerinnen und Zuschauer? Wer überrascht mit einer ganz speziellen Interpretation eines Weihnachtsklassikers? Und die Frage der Fragen: Welche Stars stecken unter den drei Weihnachts-Masken?

Moderator Matthias Opdenhövel freut sich: „Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle ‚The Masked Singer‘. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?“

Quelle: ProSieben