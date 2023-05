„The Real Crown“: Deutschlandpremiere der Royal-Doku auf RTL

Anzeige

„The Real Crown“ beleuchtet das britische Königshaus in den Jahrzehnten unter Königin Elisabeth II. RTL zeigt die fünfteilige Dokureihe erstmals in Deutschland.

Königin Elisabeth II. bekleidete eine der langlebigsten royalen Amtszeiten in der gesamten Geschichte aller Königshäuser. Von 1952 bis 2022 hütete sie 70 Jahre lang den Thron von England. Nur der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. war sogar noch zwei Jahre länger Monarch, wurde aber auch schon im Alter von zarten vier Jahren 1643 auf den Thron gesetzt.

„The Real Crown“ erstmals im TV bei RTL Living und RTL+

Der Fünfteiler „The Real Crown“ widmet sich dem britischen Königshaus beginnend in den 1970er Jahren während der Ölkrise bis zum Brexit circa 50 Jahre später. Die Doku-Reihe feiert zudem in Deutschland bei RTL heute am 6. Mai ihre Premiere. So zeigt der Pay-TV-Sender RTL Living diesen Samstag ab 20.15 Uhr alle fünf Episoden am Stück. Zusätzlich ist das komplette Paket „The Real Crown“ auch bei RTL+ im Stream abrufbar.

Skandale und Krisen im Königshaus

All die Jahrzehnte, in denen Elisabeth II. als Königin zumindest formal ganz oben an der Spitze Englands stand, waren nicht gerade arm an Skandalen und Krisen. Schon in jungen Jahren verliebte sich Prinz Charles in die nicht standesgemäße Camilla Shand. Das passte den Traditionalisten der Krone von Anfang an nicht. Hinzu kamen innere Machtkämpfe zwischen der Queen und Lord Mountbatten und natürlich der unvergessliche, tragische Tod von Prinzessin Diana 1997. Auch mit ihren Söhnen Harry und William lief es für Eilsabeth II. nicht immer rund.

Neben den inneren Konflikten der Königsfamilie sorgen auch die politischen Umstände immer wieder für Rückschläge, von der Ölkrise in den 1970ern über die Bombenanschläge der IRA in den 1980ern bis zu Englands Austritt aus der EU, dem sogenannten Brexit, im Jahr 2020. „The Real Crown“ widmet sich all diesen vielfältigen Ereignissen in chronologischer Reihenfolge. Jede Episode umfasst circa 60 Minuten.

