„The Revenant“ heute bei ProSieben – aber zensiert!

ProSieben zeigt heute das preisgekrönte Survivaldrama „The Revenant“ mit Leonardo DiCaprio zur Primetime, allerdings nur in familientauglicher Fassung.

Der mit drei Oscars (Kamera, Regie und Hauptdarsteller) ausgezeichnete Film erzählt die auf wahren Ereignissen basierende Geschichte von Hugh Glass. Im frühen 19. Jahrhundert befindet sich der Trapper (Leonardo DiCaprio) mit anderen Männern auf einer Expedition am Missouri River. Als er von einem Grizzly-Bär lebensbedrohlich verletzt wird, lässt ihn der Rest der Gruppe unter der Führung des raubeinigen John Fitzgerald (Tom Hardy) zum Sterben zurück. Doch Glass überlebt und kämpft sich durch die Wildnis, um Rache zu nehmen.

Für die Darstellung dieses Leidenswegs erhielt DiCaprio 2016 seinen ersten Oscar. Wer den bildgewaltigen Mix aus Survivalfilm, Thriller und Western bereits gesehen hat, weiß, dass es in dem Streifen nicht gerade zimperlich zur Sache geht. Bereits die Bären-Attacke zu Beginn des Films ist nichts für schwache Nerven. Von der FSK gab es dafür in Deutschland eine Freigabe ab 16 Jahren.

Drei Minuten zensiert

Da ProSieben „The Revenant“ heute Abend allerdings schon zur Primetime um 20.15 Uhr zeigt, mussten einige Szenen der Schere zum Opfer fallen. Wie das Portal Schnittberichte heute meldet, ist der rund zweieinhalbstündige Film in der Fernsehfassung um reichlich drei Minuten gekürzt. Besonders die Kampfszenen am Beginn und am Ende des Streifens mussten laut Bericht teils ordentlich Federn lassen, damit dieser zur familientauglichen Sendezeit laufen kann.

Wer den Film in seiner ursprünglichen Version sehen will, dem bleibt natürlich der Griff zur DVD oder Blu-ray. Darüber hinaus ist „The Revenant“ aktuell auch im Netflix-Abo enthalten.