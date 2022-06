„The Voice“ kehrt mit Peter Maffay auf zwei Sendern zurück

Anzeige

„The Voice of Germany“ bekommt mit Peter Maffay prominente Verstärkung in der Jury. Darüber hinaus läuft die Show wieder an zwei aufeinander folgenden Tagen auf zwei Sendern.

Anzeige

„The Voice of Germany“ startet am Donnerstag, 18. August, wieder auf ProSieben. Nur einen Tag später läuft die Musikshow am Freitag, 19. August, in Sat.1.

Damit wird die zwölfte Staffel #TVOG so programmiert wie einst zum Start, als auch schon der Donnerstag und der Freitag die Tage für die besten Stimmen Deutschlands waren.

„The Voice of Germany“ vereint in diesem Jahr mehr als 100 Jahre Erfolg im Musikbusiness auf den roten Stühlen: Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und – zum ersten Mal – Peter Maffay sind die Coaches der zwölften Staffel #TVOG.

Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1: „Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und Sat1 die #TVOG-Siegerin oder den #TVOG-Sieger gekürt. Die Blind Auditions von ‚The Voice of Germany‘ starten dieses Jahr so früh wie nie zuvor.“ Moderiert wird „The Voice of Germany“ von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.

„The Voice of Germany“ läuft ab 18. August immer donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20.15 Uhr.

Bildquelle: thevoice: The Voice of Germany